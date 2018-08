Ranking Uefa, il Napoli raggiunge il Liverpool ma è superato dalla Roma

Nel Rankig Uefa il Napoli raggiunge il Liverpool finalista di Champions League al 14esimo posto. Balzo in avanti della Roma che supera gli azzurri.

RANKING UEFA DEL NAPOLI

Buone notizie per il Napoli per quanto riguarda il Ranking Uefa aggiornato, la squadra azzurra nellla nuova graduatoria (che scarta i punti del 2013-2014) sale al 14esimo posto con 66.00 punti, gli stessi del Liverpool finalista Champions ma che ha una casella da 0 punti nel 2016-2017 in cui rimase fuori dall’Europa.

Balzo in avanti della Roma che aggiunge una semifinale Champions e scarta 0 punti del 2013. In calo Chelsea e United che scartano 23.000 e 25.000 punti. Juventus quinta, mentre il Real è nettamente al comando della classifica, secondo posto per Bayern e Barcellona con lo stesso punteggio.









1 Real Madrid 131.000

2 Bayern Monaco 112.000 Barcellona 112.000

4 Atletico Madrid 111.000

5 Juventus 107.000

6 Siviglia 93.000

7 PSG 88.000

8 Man City 85.000

9 Arsenal 78.000

10 Shakhtar 74.000 Porto 74.000

12 Borussia Dortmund 71.000

13 Roma 68.000

14 Liverpool 66.000 Napoli 66.000

16 Zenit 64.000

17 Man United 63.000

18 Monaco 61.000

19 Chelsea 60.000

36 Fiorentina 39.000

39 Lazio 34.000

65 Inter 20.000

81 Milan 15.000

92 Atalanta