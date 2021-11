Pistocchi: “Ayroldi disastroso. Osimhen trattato come un ragazzino. In casa Napoli si è accesa la spia rossa”

Maurizio Pistocchi boccia Ayroldi per il pessimo arbitraggio al Maradona, poi avverte: “Napoli stanco”

PISTOCCHI SU AYROLDI E IL NAPOLI

Maurizio Pistocchi boccia l’arbitro Ayroldi dopo Napoli-Verona. Il giornalista, intervenuto ai microfoni di radio Marte non ha apprezzato l’arbitraggio del fischietto di Molfetta:

“Il Napoli ha fatto 16 tiri contro 11 ma ha centrato lo specchio solamente in un’occasione. I numeri (anche altri) dicono un po’ com’è stata la partita, cioè complicata: il Verona gioca con grande organizzazione e forza fisica, sanno cosa fare.

In più ci si è messo Ayroldi che a mio modo di vedere ha arbitrato malissimo. Quale figlio d’arte? Disastroso. All’inizio c’è stato un fallo nettissimo su Mario Rui di Faraoni non fischiato, poi ci sono almeno 3 episodi in area di rigore che sono tutti fallosi per me.

Per esempio, prima ha fischiato un fuorigioco inesistente a Insigne, poi una trattenuta clamorosa su Osimhen in cui è stato fischiato fallo all’attaccante. Si sono viste decisioni quasi punitive nei confronti di Osimhen, che non è falloso o un simulatore. Ayroldi invece l’ha trattato come un ragazzino. Addirittura gli è stato fischiato contro un fallo in cui lui è di schiena e il difensore gli salta addosso”.

Pistocchi ha poi aggiunto “Va detto comunque che la prestazione del Napoli non è stata all’altezza delle precedenti. Ha preso un gol in maniera un po’ stupida, dove accompagnare su Barak. Nel secondo tempo, quando doveva spingere, il Napoli è invece calato d’intensità.

Forse c’era un po’ di stanchezza, anche mentale, si è accesa una piccola spia rossa. Non sono d’accordo però con chi dice che il Napoli stia giocando meno bene. L’arbitraggio non mi è piaciuto per niente. Non è questione di cercare alibi”.