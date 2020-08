Pellegrini interessa al Napoli, ma non entrerà nell’ipotetico pacchetto che porta Milik in bianconero

Pellegrini piace al Napoli, ma sono tanti i nomi accostati ai partenopei. Non è mercato se il Napoli non corteggia il terzino di turno. Gli azzurri cercano un altro esterno da affiancare al portoghese Mario Rui (Ghoulam è destinato a cambiare aria). Sono davvero tanti i nomi accostati ai partenopei, tra i quali anche Hateboar dell’Atalanta. Occhio per quella zona del campo, è lì che il Napoli piazzerà il prossimo colpo. Sempre viva l’idea che porta in casa della Juventus, con l’ipotesi Pellegrini che prende corpo. E’ difficile capire quale sarà il prescelto. E’ sempre così complicato prevedere lo sviluppo di un mercato, come quello dei terzini sinistri, che è veramente complicato. Questo è un ruolo in cui sono pochi i giocatori capaci di fare la differenza e scarseggiano anche quelli “semplicemente bravi”.

Occhio però. Pellegrini piace molto al Napoli ma – aggiungiamo noi noi – non farà da contropartita per Milik. A scriverlo è l’edizione odierna di Tuttosport, che ribadisce l’interesse del club azzurro per Luca Pellegrini (l’anno scorso al Cagliari). Ecco quanto si apprende dal quotidiano torinese che segue da vicino le vicende di casa Juve e Toro: “Chiellini per il primo allenamento della nuova stagione ritroverà anche Luca Pellegrini. Il 21enne terzino sinistro, di rientro dal prestito al Cagliari e sempre al centro di numerosi interessi di mercato, Napoli in primis”.

A voler essere onesti spesso le indiscrezioni di mercato di Tuttosport si sono rivelate errate (soprattutto sul mercato della Juventus). Resta però la consapevolezza, al di là di Pellegrini, che il Napoli dovrà sbrigarsi per portare all’ovile un terzino che possa prendere il posto di Ghoulam. L’algerino, purtroppo, negli ultimi anni si è rivelato quasi “un ex giocatore”.