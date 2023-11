Pedullà: Mazzarri-Napoli per sette mesi! “De Laurentiis gela Tudor, aspettava il via libera alle sue condizioni

Mazzarri o Tudor per la panchina? Pedullà di Sportitalia svela gli ultimi aggiornamenti sulle trattative di De Laurentiis

Notizie Calcio Napoli – Una notte di riflessione intensa per la SSC Napoli porta nuovi sviluppi: Walter Mazzarri emerge come un candidato sorpresa per la panchina, mentre Igor Tudor attende risposte sul suo contratto di sette mesi con opzione per il rinnovo fino a giugno 2025, legato alla qualificazione in Champions League.

Napoli: La Scelta tra Mazzarri e Tudor

Mentre Tudor sembrava vicino a firmare, un’inaspettata proposta da Mazzarri ha riacceso la competizione. Alfredo Pedullà di Sportitalia riferisce che Mazzarri potrebbe essere considerato per un incarico di soli sette mesi, in linea con la strategia di De Laurentiis di optare per contratti brevi.

“Tudor aspettava e aspetta il via libera alle sue condizioni, non sotto un anno e mezzo. Mazzarri sarebbe una virata solo per i 7 mesi di contratto, la solita strategia di De Laurentiis. il presidente del Napoli, l’ha fatto restare a Roma e non gli ha dato quando chiedeva. De Laurentiis ha sfondato il Napoli”.

Un Ritorno Possibile per Mazzarri

Mazzarri, conosciuto per il suo passato a Napoli dal 2009 al 2013, ha lasciato un’impronta indelebile e ha ancora forti legami all’interno del club, compreso il team manager Giuseppe Santoro. Questi legami potrebbero essere cruciali nella decisione di De Laurentiis di incontrare Mazzarri per discutere un possibile ritorno.

Ore Decisive

La scelta finale tra Mazzarri e Tudor sembra essere imminente, con il Napoli in bilico tra due figure significative del calcio italiano. La decisione influenzerà il futuro immediato del club e potrebbe definire la stagione.

