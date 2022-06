Pavarese: “Napoli, sono davvero molto preoccupato”

Gigi Pavarese ex dirigente del Napoli ha parlato a Radio Marte dei possibili addii di Dries Mertens e Kalidou Koulibaly. Ai microfoni del programma ‘Si Gonfia la rete’, Pavarese dice: “Io sono un uomo d’amore e quindi ragiono col cuore. Mi auguravo che l’unico addio eccellente fosse quello di Insigne. Adesso la situazione con Mertens che credevo fosse molto più semplice, viene fuori qualcosa di diverso. È chiaro che le strade si stiano distanziando e non di poco alla luce di quello che è l’obiettivo del presidente di abbattere il monte ingaggi. Quello che mi preoccupa è soprattutto quello che andrà ad accadere con Koulibaly. Non dovesse arrivare l’intesa per il prolungamento dovrà essere ceduto perché sarebbe un peccato perderlo a zero dopo aver rifiutato cifre importanti dalla Premier“.

Mentre su Fabian Ruiz ha detto: “Nel momento in cui c’è l’interessamento di società importanti, credo che ci sia anche l’interesse da parte del club di poter arrivare ad un accordo economico ben conoscendo le richieste del giocatore. Queste situazioni sono all’ordine del giorno. Non è il caso della passata stagione del Milan con Donnarumma o quest’anno con Kessie. Koulibaly ha la possibilità di guadagnare quantomeno gli stessi soldi che sta guadagnando ora, è normale che stia a sentire le sirene. Deulofeu come erede di Mertens? Ha trovato questa continuità quest’anno perché non ha avuto infortuni. Ha dato un grande contributo all’Udinese“.