Bernardeschi non convince nessuno, anche il Napoli può mollare

Federico Bernardeschi si allontana da Napoli, secondo le ultime notizie della Radio Ufficiale il club ha frenato la trattativa. Il primo sponsor di Bernardeschi era Aurelio De Laurentiis, ma nelle ultime ore si registra un brusco rallentamento della trattativa, che solo nella giornata di ieri veniva data come potenzialmente chiusa. L’arrivo di Bernardeschi al Napoli non ha mai acceso gli animi dei tifosi. Il giocatore di Carrara negli ultimi 5 anni alla Juventus non ha di certo brillato e spendere 3 milioni di euro di ingaggio (più bonus alla firma come quello che chiede Mertens) sembra veramente troppo. Anche perché il Napoli può prendere qualcosa di meglio di Bernardeschi.

Sono i numeri a definire Bernardeschi: 12 gol in 5 stagioni alla Juventus, sembrano veramente pochini per un giocatore pagato 40 milioni di euro. Ma L’esterno ex Fiorentina non è apparso mai brillante e decisivo, tanto che i bianconeri hanno deciso di non rinnovargli il contratto, seppur a cifre contenute. Di Bernardeschi ha parlato anche Massimo Tecca, giornalista di Sky che a Radio Goal ha detto: “Se fossi nel Napoli e dovessi fare uno sforzo economico lo farei per Koulibaly e non per Bernardeschi. E’ un giocatore non decisivo, in quella posizione il Napoli è abbastanza coperto con Politano che con l’Italia ha dimostrato un bel pezzo del suo repertorio“. Ma se anche gli azzurri dovessero perdere Politano, che sembra nettamente migliore di Bernardeschi, resta il concetto che in giro c’è molto di meglio dell’ex bianconero.