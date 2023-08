Natan solo il primo colpo: il Napoli ha un nome per sorprendere tutti

Il Napoli attende l’arrivo di Natan Bernardo de Souza, difensore di proprietà del Red Bull Bragantino. Ma ci saranno altri colpi di calciomercato.

Calciomercato Napoli – Il colpo per sostituire Kim Min-jae è stato fatto: dieci milioni di euro per acquistare Natan Bernardo de Souza dal Red Bull Bragantino. Il difensore brasiliano è un 23enne che promette davvero molto bene e su cui il Napoli ha delle indicazioni sicuramente importanti, altrimenti non avrebbe mai affondato il colpo.

Natan è atteso in Italia per le visite mediche, che come di consueto si svolgeranno a Villa Stuart, poi prenderà la strada del ritiro di Castel di Sangro.

Ma il calciomercato del Napoli non sarà solo Natan. Anche perché proprio numericamente c’è bisogno di un ritocco a centrocampo, dove è andato via Ndombele.

Ma Aurelio De Laurentiis vuole piazzare un colpo importante in quella zona del campo e non vuole fermarsi a prendere un giocatore che faccia numero. Ecco perché Natan sarà solo il primo colpo del Napoli, ma non l’ultimo.

Il presidente vuole portare a Napoli Teun Koopmeiners dell’Atalanta. Il centrocampista sarebbe un grosso colpo di calciomercato per il club azzurro che andrebbe a rinforzare in maniera eccellente la mediana. Con trenta milioni di euro l’affare si può fare ed il Napoli ha voglia di affondare il colpo Koopmeiners, anche perché il giocatore ha già dato il via libera a trasferirsi in azzurro.