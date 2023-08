Natan il miglior Under 23 brasiliano al Napoli: se solo fosse andato alla Juve…

Il Napoli sta acquistando Natan Bernardo de Souza, difensore brasiliano tra i migliori Under 23, di proprietà di Red Bull Bragantino.

La scelta del Napoli di puntare sul difensore brasiliano ha spiazzato tutti. Ma questo oramai è un must da quando c’è Aurelio De Laurentiis. Sicuramente Natan non è stato il primo obiettivo del Napoli, visto che è chiaro che si sia fatto un tentativo concreto per prendere Danso.

Ma questo non significa che quello del club azzurro sia un ripiego. Anzi Natan si era già messo in mostra qualche anno fa in Brasile, tanto che Roma e Verona lo volevano portare in Italia. In quel momento, però, nessuno ha affondato il colpo, mentre il Napoli si è fiondato deciso sul difensore brasiliano.

La cifra pagata dalla SSCN per acquistare Natan Bernardo de Souza si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Il difensore brasiliano lunedì sarà in Italia per le visite mediche. Il nome di Natan divide i tifosi azzurri, tra cui è estremamente scettico e chi ricorda che pure quando fu acquistato Kim non si sapevo chi fosse, poi si è rivelato uno dei migliori difensori al mondo.

Natan in Brasile è ritenuto un’autentica stella, un Under 23 di sicuro affidamento che può fare la differenza sia a livello fisico che mentale. Sicuramente dovrà adattarsi al tatticismo del calcio europeo e italiano, ma la sensazione è che lo scouting del Napoli abbia messo a segno un altro colpo a sorpresa, che se fosse stato acquistato da qualche club del Nord Italia sarebbe già stato santificato.