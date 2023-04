Napoli, zona azzurra: divieti per Napoli-Salernitana, potenziati mezzi pubblici e parcheggi

Per Napoli-Salernitana scatta zona azzurra, il nuovo piano traffico con divieto di transito per veicoli: potenziati mezzi pubblici e parcheggi.

Scatta un nuovo piano traffico per domenica 30 aprile 2023, un nuovo piano traffico per permettere l’eventuale festa dei tifosi azzurri.

Zona azzurra si chiama il piano traffico del Comune di Napoli che prevede dalle 12 di domenica alle 4 di lunedì, dell’intero centro della città. Una zona rossa, che il prefetto Palomba ha ribattezzato nell’occasione “zona azzurra” con 91 punti di controllo distribuiti nei vari quartieri coinvolti. Per agevolare gli spostamenti saranno potenziati i mezzi pubblici, con particolare riferimento a tutti quelli che viaggiano su rotaie.

Del piano traffico parla anche l’assessore alla Mobilità del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza che a Radio Gol dice: “Tutti i parcheggi gestiti dal Comune di Napoli saranno regolarmente aperti. Inoltre stiamo trattando con i sindacati per potenziare ulteriormente i trasporti su ferro, treni e metropolitane. Inizialmente era previsto fino a mezzanotte, ma vorrebbe che restasse aperto per l’intera notte, siamo in trattativa con i sindacati. Anche perché il giorno dopo Napoli-Salernitana è primo maggio, quindi un’altra giornata molto intensa per chi lavora. Il piano traffico con relativa pedonalizzazione è fatto per garantire a tutti massima sicurezza, in modo che ci possa essere una grande festa“.