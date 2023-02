Giordano: “Il Napoli di Spalletti può superare il record di goal di Sarri”

Il giornalista ha poi proseguito: “L’attacco del Napoli di Spalletti supererà il record di quello di Sarri? Quest’ultimo segnò 115 gol, non sarà facile, anche se l’attuale squadra segna molto, specie in Champions. L’impermeabilità difensiva? E’ la capacità di essere squadra in pochi metri, l’equilibrio che riescono a dare anche gli esterni, il lavoro sporco di gente che ha qualità come Anguissa e Lobotka, per esempio”.

Infine Giordano parla della gara di domenica sera: “Ogni gara ha una storia a sé, la Cremonese da’ di più in Coppa perché è più serena, dovrebbe fare un miracolo ancora più grande della Salernitana dello scorso anno per salvarsi. Ha però il dovere di andare in campo e dare il meglio di sé, pur se ha poche speranze”.