Napoli-Spal Primavera: azzurri in vantaggio, la diretta

Napoli-Primavera match del campionato Primavera. Gli azzurri giocano in casa per provare scalare posizioni in classifica.

Napoli-Spal Primavera: le formazioni ufficiali

Napoli : Idasiak, Manè, Giannini, Marchisano, Barba, Costanzo, Vergara, Toccafondi,

Cioffi, Spavone, D’Agostino. A disposizione: Rendina, Turi, De Luca, Gioielli, Acampa,

Pesce, Ambrosino, Di Dona, Marranzino, Pontillo, De Marco,

Mercurio. Allenatore Nicolò Frustalupi.

Spal: Rigon, Saio, Gsinger, Nador, Forapani, Orfei, Wilke Braams, Sperti, Moireau, Yabre,

Mihaj. A disposizione: Pezzolato, Magri, Borsoi, Simonetta, Martini, Fiori, Valdesi,

Puletto, Roda, Abdalla, Chillemi. Allenatore Fabrizio Piccareta.

La sfida Napoli-Spal del campionato Primavera può essere vista in diretta sui canali di Sportitalia. Oppure in diretta streaming sulla piattaforma di Sportitalia.

In campo per il Napoli ci sono tanti giovani interessanti come Idasiak, portiere che viene considerato molto promettente. Ma anche Cioffi, che ha esordito in Serire A con la Fiorentina e D’Agostino.