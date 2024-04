Napoli, report da Castel Volturno: terapie per Juan Jesus, personalizzato per Olivera

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno: lavoro di scarico per i titolari di Napoli-Frosinone, Juan Jesus ha svolto terapie mentre Olivera ha lavorato personalizzato.

Il Napoli è tornato ad allenarsi questa mattina a Castel Volturno dopo il deludente pareggio interno contro il Frosinone. La squadra sta preparando il prossimo impegno di campionato, in programma sabato sul campo dell’Empoli.

Secondo il report pubblicato sul sito ufficiale del club, la rosa si è divisa in due gruppi di lavoro differenziati. “Coloro che hanno giocato ieri dal primo minuto sono stati impegnati in lavoro di scarico“, si legge.

Per i calciatori rimasti invece a riposo contro il Frosinone, l’allenamento è stato più intenso: “Gli altri uomini della rosa si sono allenati sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione ed esercitazione tecnica. Finale di seduta dedicato a lavoro di possesso palla“.

A tenere banco sono però le condizioni fisiche di Juan Jesus e Olivera, usciti malconci dal match contro la formazione ciociara. Per il difensore brasiliano si è reso necessario un ciclo di terapie: “Terapie per Juan Jesus e Contini“.

Lavoro personalizzato invece per l’esterno sinistro uruguaiano: “Olivera ha svolto lavoro personalizzato in campo”. Una situazione da monitorare per entrambi in vista della trasferta di Empoli.

Luciano Spalletti, presente allo stadio Maradona, avrà valutato con attenzione l’ennesima prestazione deludende della sua ex squadra.