CRC – Doppio colpo da 60 milioni in arrivo per rinforzare la rosa di Conte

Il patron del Napoli De Laurentiis pianifica gli acquisti di Lukaku e Neres: investimenti per potenziare l’attacco partenopeo.

Con l’estate che avanza e la stagione calcistica alle porte, il Napoli si prepara a una scossa significativa sul mercato. Il club partenopeo, sotto la guida di Aurelio De Laurentiis, è pronto a investire pesantemente per potenziare la squadra e regalare a mister Antonio Conte due nuovi rinforzi di grande spessore. Secondo le ultime indiscrezioni, riportate da Radio CRC, la dirigenza partenopea sta per chiudere un doppio affare da 60 milioni di euro, con l’obiettivo di dare al tecnico una rosa competitiva per affrontare la nuova stagione.

Un mercato attivo: Il Napoli si muove velocemente

Con l’inizio della settimana di Ferragosto, il Napoli sembra intenzionato a non perdere tempo. La vittoria ai rigori contro il Modena in Coppa Italia ha messo in luce alcune lacune nella squadra, spingendo la dirigenza a muoversi con decisione. Oltre all’acquisto già in fase di finalizzazione di Marco Brescianini, che oggi sta sostenendo le visite mediche a Villa Stuart, il club azzurro è concentrato su due obiettivi principali.

Secondo le ultime notizie emerse durante la trasmissione Calciomania su Radio CRC, il Napoli è pronto a spendere circa 50 milioni di euro per i cartellini di Romelu Lukaku e David Neres, con ulteriori 10 milioni destinati ai bonus. Il belga Lukaku, che ha già dimostrato il suo valore in numerosi campionati europei, è visto come un elemento fondamentale per rinforzare l’attacco. Dall’altra parte, Neres, ala brasiliana con un ottimo potenziale, andrebbe a completare il pacchetto offensivo.

Il piano del Napoli prevede un investimento di 25 milioni di euro più 5 di bonus per Lukaku e 25 milioni più 5 di bonus per Neres. A questi importi vanno aggiunti gli stipendi previsti: circa 6 milioni di euro stagionali per Lukaku e 3 milioni per Neres. Questi movimenti sono progettati per garantire al Napoli una squadra in grado di competere ad alti livelli sia in Italia che in Europa.