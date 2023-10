Sarnataro analizza Napoli-Milan: “Pioli furbo, ADL chiede più di un semplice risultato”

Il giornalista Dario Sarnataro ha detto la sua sull’imminente match tra Napoli e Milan, in programma questa sera al Maradona.

Nelle ore che precedono l’attesissimo scontro tra Napoli e Milan, il giornalista Dario Sarnataro offre uno sguardo profondo sulle tattiche e sullo stato d’animo delle squadre.

Parlando a Radio Marte, Sarnataro mette in luce l’astuzia di Pioli, allenatore del Milan, prevedendo un abbassamento del baricentro della sua squadra: “Non mi aspetto un Milan alto – ha ammesso – temo che Pioli, da allenatore molto furbo, arretri un poco il baricentro della sua squadra. In casa rossonera, si respira un clima non tranquillissimo, con le polemiche di Calabria che produrranno una reazione sia tattica sia caratteriale”.

Ma cosa significa veramente questa sfida tra Napoli e Milan? È già una lotta per lo Scudetto? Secondo Sarnataro, entrambe le squadre sono alla ricerca di risposte.

“Entrambe le squadre hanno bisogno di risposte. Kvaratskhelia ha il piede particolarmente caldo e questo aspetto aiuta, ma De Laurentiis chiederà la prestazione, al di là dei risultati. Il Napoli non può fallire questo appuntamento. Un appuntamento al quale Napoli e Milan arrivano in situazioni rovesciate: gli azzurri non brillano ma vengono da due vittorie consecutive, mentre i rossoneri sono reduci da una doppia, pesante sconfitta”.

Napoli-Milan, quindi, non è solo una sfida di campionato, ma un banco di prova cruciale per entrambe le squadre.