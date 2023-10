Garcia ha deciso di gettare acqua sul fuoco, ma cosa successe realmente con Pioli?

Il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, è tornato sul vecchio alterco avuto con Stefano Pioli nel lontano 2015.

Rudi Garcia, attuale allenatore del Napoli, ha deciso di gettare acqua sul fuoco riguardo all’antico screzio con Stefano Pioli, ex tecnico della Lazio, durante il loro periodo sulle panchine rispettivamente di Roma e Lazio. Il confronto avvenne nel fervore del Derby della Capitale del 25 maggio 2015, una partita infuocata che vide Garcia guidare la Roma alla vittoria per 2-1 con gol di Iturbe e Yanga-Mbiwa, mentre Djordjevic segnò per i biancocelesti.

Ma nel post partita a far molto rumore furono le dichiarazioni di Pioli che criticò le parole rilasciate dal collega alla vigilia: “Sono sempre stato favorevole ai tecnici stranieri, ma quando arrivano si adeguano e diventano peggio di noi. Non c’era bisogno di dire che siamo dei piagnoni, non credo sia corretto e professionale”.

Oggi, Garcia ha dichiarato che quella controversia appartiene al passato, sottolineando che entrambi gli allenatori sono cresciuti professionalmente da allora: “Era un altro momento, erano squadre diverse – ha spiegato l’allenatore del Napoli – siamo cresciuti, è storia vecchia. È un ottimo allenatore.” Con queste parole, Garcia ha cercato di porre fine definitivamente alla questione, evidenziando il cambiamento nel loro rapporto nel corso degli anni.

Che sia un’importante testimonianza di come il tempo e l’esperienza possano lenire vecchie ferite e portare a una maggiore comprensione reciproca nel mondo del calcio?