Pioli vuole fermare Kvaratskhelia: ecco cosa ha in mente il tecnico rossonero

Il Napoli si prepara a ricevere il Milan: per Pioli l’incubo maggiore resta Kvaratskhelia, in ottimo stato di forma.

Tutto pronto, o quasi, per il posticipo della decima giornata di Serie A tra Napoli e Milan, in programma questa sera al Maradona alle ore 20.45. Per entrambe le squadre sarà una sfida ambiziosa e con una posta in palio di certo non da sottovalutare.

Ad avere la meglio negli ultimi incontri tra azzurri e rossoneri è stato sicuramente il tecnico del Milan, Stefano Pioli, che ora mira a riprendersi dopo i due ‘schiaffi’ subiti per mano di Juventus e PSG. Per il tecnico, l’incubo maggiore è rappresentato da Khvicha Kvaratskhelia, sicuramente l’uomo più in forma e tenuto dei partenopei. Cosa avrà preparato Pioli per aggirarlo? Ecco quanto scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

“Pioli lo sa bene e anche per questo Napoli-Milan preparerà una gabbia per il georgiano. La parola chiave è raddoppio: i rossoneri che assisteranno Calabria si alterneranno a seconda delle situazioni tattiche, come successo negli incroci del 2022-23 tra A e Champions. Kvaratskhelia può cercare il fondo oppure convergere verso il centro, e allora toccherà a Musah e Kalulu occuparsi di lui: entrambi hanno gamba ed esplosività per aggredirlo. Anche Krunic, in posizione di mediano, può contribuire alla causa”.

Insomma sarà una sfida avvincente tra due formazioni che hanno tanta voglia di portare a casa tre punti importantissimi. Parole al campo questa sera.