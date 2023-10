Napoli-Milan, come finirà? Cassano sfida Vieri nel pronostico: “Ecco chi vincerà”

Gli ex calciatori Antonio Cassano e Bobo Vieri si sono sfidati a suon di pronostici per la sfida di questa sera tra Napoli e Milan.

La sfida tra Napoli e Milan, in programma questa sera allo stadio Diego Armando Maradona, è uno degli incontri più attesi della decima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Con l’impianto completamente esaurito, i tifosi attendono con trepidazione questa partita che si preannuncia spettacolare. Entrambe le squadre sono determinate a ottenere i tre punti, come hanno sottolineato i rispettivi allenatori nelle conferenze stampa pre-partita. Napoli e Milan intendono farsi valere in questa stagione per contendersi lo scudetto.

Nonostante l’equilibrio della sfida, durante l’ultima puntata della trasmissione Bobo TV, due ex calciatori della nazionale italiana, Antonio Cassano e Christian Vieri, hanno tentato di fare ipotesi sul risultato esatto. Cassano si è mostrato ottimista per il Milan, dichiarando: “Sarà 1-2, il Milan vincerà al Maradona”. Diversa è invece l’opinione di Vieri, che crede nella vittoria del Napoli: “Per me sarà 2-0 a favore del Napoli”.

Con pareri così discordanti tra gli ex giocatori, gli appassionati di calcio dovranno attendere il fischio finale per scoprire chi avrà indovinato il risultato della partita. Una cosa è certa: l’attesa e l’emozione sono alle stelle per questo imperdibile scontro che potrebbe avere un impatto significativo sulla classifica del campionato. Chi avrà ragione alla fine? Lo scopriremo presto sul campo.