SKY – Napoli-Milan, le probabili formazioni: Cajuste titolare, Mario Rui preferito a Olivera

Le probabili formazioni di Napoli-Milan, gara valida per il posticipo della decima giornata di <serie A in programma questa sera al Maradona.

Mancano meno di ventiquattro ore all’attesissima sfida tra Napoli e Milan, valida per il posticipo della decima giornata del campionato italiano di Serie A. Entrambe le squadre si preparano a un confronto che si preannuncia elettrizzante e potrebbe influenzare notevolmente il morale delle tifoserie.

Secondo le ultime notizie provenienti da Sky Sport, l’allenatore del Napoli, Garcia, sembra intenzionato a confermare l’undici che ha trionfato a Berlino in Champions League: Cajuste sarà titolare, mentre Anguissa partirà dalla panchina a causa di un problema fisico che non gli consente di completare l’intera partita. In attacco, la preferenza sembra andare a Raspadori piuttosto che a Simeone. In difesa, Mario Rui ha la meglio su Oliveira nel ballottaggio.

Per quanto riguarda il Milan, Pioli è costretto a effettuare alcune modifiche a causa delle squalifiche e degli infortuni. Kalulu prenderà il posto dello squalificato Thiaw in difesa. A centrocampo, Musah sostituirà Loftus-Cheek, indisponibile come Sportiello, Chukwueze e Bennacer. In attacco, le scelte per Pioli sono limitate a causa delle assenze, ma il tecnico rossonero cercherà comunque di presentare una formazione competitiva.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-MILAN

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Garcia.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Krunic, Musah; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.