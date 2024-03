Schwoch: “Rigore Osimhen? Impossibile non pararlo. Tre errori su sette sono troppi”

Stefan Schwoch analizza la partita del Napoli contro la Juventus e critica il rendimento di Osimhen dal dischetto.

Il Napoli sembra vivere una fase di rinascita sotto la guida di Francesco Calzona.

In netta ripresa rispetto alla prima metà della stagione, il Napoli ha mostrato non solo risultati convincenti, ma anche una qualità di gioco invidiabile. A dire la sua è stato anche l’ex attaccante azzurro Stefan Schwoch che ha condiviso la sua prospettiva sulla sfida contro la Juventus nel corso della trasmissione “Il bello del calcio” su Televomero.

“Il Napoli è in ripresa è sta ritrovando anche il suo capitano Di Lorenzo, autore di una gran partita insieme a Politano. Non si possono però concedere tante occasioni da rete agli avversari”.

Il momento più discusso della partita è stato il rigore sbagliato da Victor Osimhen, e Schwoch non ha risparmiato critiche nei confronti dell’attaccante: “Impossibile non pararlo, vista la sua postura del corpo. Tre errori su sette tentativi dal dischetto sono troppi, ci sono calciatori fenomenali che però non sono abili dagli undici metri”. La critica di Schwoch evidenzia la necessità per Osimhen di migliorare le sue esecuzioni dai calci di rigore.

Poi ancora: “Il Sassuolo in questo momento è la squadra migliore da affrontare. I meriti di Calzona sono evidenti, perché anche senza Osimhen avrebbe giocato con il 4-3-3”.