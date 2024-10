Napoli-Juve Stabia 6-5, tre doppiette per gli azzurri. Spunta anche Mario Rui

Spunti interessanti per Conte: ruolo inedito per Spinazzola, ritorno in campo per Mario Rui.

Oggi, al Konami Training Center di Castel Volturno, si è svolto un allenamento congiunto tra Napoli e Juve Stabia. La seduta, durata due tempi da 45 minuti, ha visto entrambe le squadre schierare i giocatori disponibili, regalando diverse note positive per mister Antonio Conte.

Napoli: Mario rui in gruppo



Durante l’allenamento, Romelu Lukaku, David Neres e Giovanni Simeone si sono distinti con doppiette. Tra le novità, la presenza in campo di Mario Rui, sebbene non inserito nella lista ufficiale per il campionato.

Leonardo Spinazzola, invece, ha ricoperto un ruolo inedito come centrale difensivo, adattandosi in vista di possibili necessità future, soprattutto se Olivera dovesse arrivare stanco dagli impegni con la nazionale uruguaiana.

Sky Sport, con l’inviato Francesco Modugno, ha fornito ulteriori dettagli su questa seduta congiunta, definita “non più amichevole” per alleggerire lo stress dei giocatori. Tra i punti salienti, Caprile ha sostituito Meret tra i pali, mentre Politano è stato definito “la chiave tattica” del Napoli, con la sua capacità di essere decisivo in campo: “Anche a Mario Rui. Che però resta fuori lista.“.

Anche David Neres continua a crescere, mostrando qualità sia sulla destra che sulla sinistra, mettendo pressione a Kvaratskhelia per un posto da titolare.

Juve Stabia: il gioiellino che stupisce in Serie B

La Juve Stabia si conferma una delle sorprese di questa Serie B. Con pochi ma mirati innesti, il team guidato da Pagliuca sta mostrando grande carattere, e l’attaccante Adorante continua a segnare, come dimostrato dalla sua doppietta contro la Sampdoria nell’ultimo turno. Attualmente al quarto posto in classifica, la Juve Stabia sembra avere tutta l’intenzione di continuare a stupire.