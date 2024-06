Masiello: “Buongiorno può crescere molto con Conte. Olivera può cambiare ruolo nel Napoli”

L’ex calciatore allenato da Conte, Salvatore Masiello, analizza il ‘nuovo’ Napoli: Olivera, Buongiorno, Spinazzola e altri possibili colpi.

Napoli – Salvatore Masiello, ex calciatore allenato da Antonio Conte e ora opinionista, ha condiviso le sue riflessioni su alcune possibili evoluzioni tattiche e movimenti di mercato del Napoli, durante una recente intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. Con un’esperienza diretta con lo stesso tecnico azzurro, Masiello ha offerto un’analisi approfondita sulle dinamiche della squadra partenopea.

Masiello ha sottolineato l’importanza della fiducia tra giocatore e allenatore, focalizzandosi su Mathias Olivera, attualmente considerato per un possibile cambio di ruolo sotto la guida di Conte.

“Mathias Olivera centrale nel Napoli? La cosa più importante e che senta la fiducia di un tecnico importante come Conte, perché un giocatore gioca bene ovunque se ha la fiducia dell’allenatore“ ha dichiarato Masiello, suggerendo che Olivera potrebbe trovare nuova vitalità nel ruolo di centrale.

Inoltre, Masiello ha commentato positivamente l’arrivo potenziale di Alessandro Buongiorno al Napoli, sottolineando il supporto di Conte per il giocatore che attualmente brilla con la nazionale italiana. “Antonio Conte lo vuole perché è un giocatore che sta vivendo un buon momento,” ha aggiunto Masiello. “Con mister Conte può crescere molto.”

Il giornalista ha anche rivelato sviluppi imminenti sul fronte del mercato. Leonardo Spinazzola, in scadenza con la Roma, è un nome che potrebbe presto rafforzare la corsia sinistra del Napoli. “Sulla corsia di sinistra potrebbe sbloccarsi a breve la trattativa per portare in maglia azzurra Leonardo Spinazzola,” ha anticipato Masiello.

Inoltre, il Napoli è attivo sul fronte degli affari a parametro zero, con trattative in corso per altri giocatori come Hermoso. “Il Napoli, oltre ad Hermoso, potrebbe dunque chiudere altre operazioni a parametro zero,” ha concluso Masiello.