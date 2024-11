Napoli verso l’Inter, il messaggio di Conte alla squadra

Il tecnico azzurro ha voluto un confronto immediato con il gruppo dopo il ko con l’Atalanta, pensando già alla sfida scudetto di San Siro

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti nella giornata di martedì. Prima della seduta, Antonio Conte ha voluto un confronto con la squadra in vista del big match contro l’Inter a San Siro, partita di cartello della prossima giornata di Serie A.

“Il lavoro è l’unica strada“. È questo il messaggio emerso dal confronto voluto da Antonio Conte con la sua squadra. Un incontro di trenta minuti, alla vigilia della preparazione per l’Inter.

Conte: faccia a faccia con la squadra

Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, il tecnico azzurro ha tenuto a rapporto l’intero gruppo per un faccia a faccia di trenta minuti. Un’abitudine, quella del confronto diretto, che caratterizza il metodo di lavoro del mister salentino alla ripresa degli allenamenti.

Durante l’incontro, Conte ha analizzato con i suoi la prestazione contro l’Atalanta, evidenziando pregi e difetti mostrati al Maradona. Il tecnico non ha drammatizzato il ko, interpretandolo come un incidente di percorso, ma ha chiesto alla squadra di intensificare il lavoro per non ripetere gli errori commessi.

Gli azzurri proseguiranno la preparazione verso la sfida di domenica, appuntamento chiave del campionato. Continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti in vista del match di San Siro.