Napoli-Atalanta, rissa Mazzocchi-Djimsiti. Ecco cosa è successo al Maradona

Faccia a faccia Mazzocchi-Djimsiti dopo il gol di Retegui

Sul 3-0 dell’Atalanta al Maradona, il gol di Retegui accende la miccia di un finale rovente. Mazzocchi e Djimsiti protagonisti di una rissa che ha richiesto l’intervento di Doveri.

L’episodio si è verificato lungo la linea laterale, nei pressi della panchina azzurra. Durante l’esultanza per l’undicesimo centro in campionato di Retegui, l’esterno del Napoli e il difensore nerazzurro sono venuti a contatto.

Mazzocchi, che si trovava a bordo campo, avrebbe rimproverato qualcosa al centrale albanese dell’Atalanta. La situazione è degenerata rapidamente con i due giocatori arrivati faccia a faccia. Sono volati spintoni e parole grosse, coinvolgendo anche altri calciatori nel parapiglia.

L’arbitro Doveri è stato costretto ad intervenire per riportare la calma, estraendo il cartellino giallo per entrambi i protagonisti. Un nervosismo comprensibile vista l’intensità della partita e il pesante passivo per gli azzurri.

Il gol di Retegui, che ha chiuso il tris dell’Atalanta in casa della capolista, ha rappresentato solo la scintilla finale di una gara giocata su altissimi ritmi.