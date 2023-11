Nani: “De Zerbi mi ha detto una cosa su Lindstrom. io al Napoli? ecco come stanno le cose”

Gianluca Nani, con un passato in club prestigiosi, condivide la sua visione su Jesper Lindstrom e chiarisce le voci sul Napoli.

Notizie calcio Napoli – Nel fervore del calcio mercato, le dichiarazioni di figure esperte come Gianluca Nani assumono un peso significativo. L’ex direttore sportivo del Reading, noto per la sua acuta capacità di valutazione dei talenti, ha recentemente condiviso le sue impressioni su Jesper Lindstrom, il dinamico centrocampista danese, e ha chiarito le voci su un suo possibile coinvolgimento con il Napoli.

Parlando alla vigilia di Salernitana-Napoli, Nani ha espresso ammirazione per le qualità di Lindstrom, sottolineando la sua versatilità in campo: “Lindstrom ha le caratteristiche per eccellere vicino alla porta, la sua visione di gioco e la capacità di finalizzazione lo rendono un sottopunta naturale,” ha detto Nani, convalidando l’opinione del tecnico Roberto De Zerbi.

Nani ha poi indirizzato le speculazioni che lo vedevano prossimo a un ruolo nel club partenopeo. “Nonostante la mia presenza in città, non c’è alcun accordo in corso con il Napoli. Ho grande stima per Meluso, Micheli e Mantovani, ma la mia visita non ha alcun legame professionale con il club,” ha affermato Nani a Radio Kiss Kiss.

L’ex direttore ha anche commentato la corsa allo scudetto, ritenendo prematuro escludere il Napoli dalla lotta, nonostante riconosca un leggero vantaggio di Inter e Juventus.

Queste dichiarazioni non solo arricchiscono il dibattito sulle potenzialità di Lindstrom ma offrono anche un chiarimento sulle dinamiche di mercato del Napoli, mantenendo alta l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori.

Per ulteriori approfondimenti e per restare sempre aggiornati sulle ultime notizie di calcio, visita napolipiu.com, il sito di riferimento per tutti i tifosi del Napoli e gli appassionati di calcio.

Vuoi seguire da vicino il futuro di Lindstrom e scoprire le vere dinamiche del Napoli nel calcio mercato? Continua a leggere su napolipiu.com per non perderti nessuna novità!