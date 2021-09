Nando Orsi: “Se fossi Ospina sarei un po’ stanco ma anche felice di poter giocare Napoli-Juventus”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Nando Orsi, opinionista.

Napoli-Juventus? Alla Juve mancano un sacco di giocatori, psicologicamente stanno meglio gli azzurri, perché non provarci? I favori del pronostico li ha il Napoli ma vai sempre a incontrare la Juventus che ha mentalità e storia, va presa con le molle. Però se il Napoli gioca con determinazione può vincere la partita, sarebbe un gran viatico per certe convinzioni.

Se fossi Ospina sarei un po’ stanco ma anche felice di poter giocare Napoli-Juventus, che dobbiamo fare. D’altronde se i calendari sono così bisognava capire che forse la partita non si doveva giocare adesso. Poi escono fuori le situazioni che vanno a inficiare una partita che con le due squadre al completo sarebbe stata meravigliosa”.

Orsi ha poi aggiunto: “Se avessero rinviato la partita poi avremmo parlato del potere della Juve o di De Laurentiis. Forse una gara così andava giocata più avanti ma c’è ora, anche se la gara è un po’ condizionata.

Il campionato è ancora un po’ dell’Inter ma ce n’è per tutti. Il Napoli in queste giornate ha vinto perché ha la squadra forte, poi inciderà anche Spalletti. Il Napoli ha preso un grande allenatore e non ha venduto nessuno, quindi le intenzioni di far bene ci sono. Peraltro Spalletti ha grande voglia di riscatto, è stato un paio di anni fermo e vuole confrontarsi con una piazza sanguigna e vogliosa di fare risultati importanti.

Gara che forse arriva troppo presto ma bisogna provarci senza fare calcoli. Se mandi la Juventus a -8 dai una bella botta al campionato“.