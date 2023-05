Mercato, una giovane promessa dell’Inter nel mirino del Napoli

Mercato Napoli: occhi su Giovanni Fabbian, giovane promessa dell’Inter nel mirino degli azzurri per la prossima finestra di calciomercato.

Il Napoli sta sondando il mercato alla ricerca di nuove pedine da inserire in rosa con lo scopo di migliorarla qualitativamente. A rivelare l’ultimo interesse degli azzurri è il giornalista del quotidiano Roma e esperto di calciomercato Giovanni Scotto, che su Twitter ha condiviso alcune informazioni riguardo a uno dei nomi che potrebbe interessare il club partenopeo.

“Il Napoli ha manifestato interesse per il giovane talento Giovanni Fabbian, classe 2003, attualmente in forza alla Reggina ma di proprietà dell’Inter. Si tratta di un centrocampista polivalente in grado di coprire diversi ruoli nella squadra. Quest’anno ha segnato 8 gol in Serie B e il suo valore è stimato intorno ai 12 milioni di euro”.

Il #Napoli ha preso informazioni sul giovane (2003) Giovanni #Fabbian della Reggina, ma di proprietà dell'Inter. Centrocampista completo, può giocare in tutti i ruoli del reparto. 8 gol in Serie B. Valutazione di 12 milioni — Giovanni Scotto (@scottotweet) May 16, 2023

Giovanni Fabbian ha iniziato la sua formazione nel Padova per poi passare alle giovanili dell’Inter, dove è stato allenato da Cristian Chivu. Questa esperienza gli ha permesso di fare il salto nel calcio dei professionisti, approdando alla Reggina. Attualmente si trova in prestito fino a giugno e ha da poco firmato un nuovo contratto con l’Inter che lo lega al club nerazzurro fino al 2026. La sua stagione di successo, caratterizzata da numeri importanti, ha attirato l’attenzione dei grandi club, tra cui appunto il Napoli.