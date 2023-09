Mario Rui ed Elmas, i ‘fantasmi’ del Napoli: con Garcia giocano pochissimo

La situazione di Mario Rui ed Elmas sotto la guida di Garcia è quanto meno enigmatica, essendo stati utilizzati veramente poco dal tecnico.

Il Napoli di Garcia sta affrontando un intenso tour di partite e il mister francese sembra intenzionato a sfruttare al massimo la sua rosa. Tra tutti gli azzurri però due giocatori sembrano essere rimasti ai margini, mai schierati dal primo minuto: Mario Rui ed Elmas. Uno scenario ‘particolare’ messo in luce dal Corriere dello Sport.

In particolare, Mario Rui, uno dei pilastri del Napoli di Spalletti, non ha ancora avuto l’opportunità di scendere in campo dall’inizio, accumulando solamente 14 minuti contro il Frosinone e 24 contro la Lazio, quando ha sostituito Olivera. Nel match contro il Sassuolo, il giocatore portoghese non è stato nemmeno impiegato. Questo rappresenta uno dei punti deboli del Napoli di Rudi Garcia, il cui lato sinistro del campo sembra ancora da consolidare.

Nel caso di Elmas, la situazione appare ancor più sorprendente. Il centrocampista macedone è stato definito da Spalletti come il suo “dodicesimo uomo” e la sua “luce negli occhi”. Inoltre, è stato il centrocampista azzurro più prolifico della stagione scorsa con 6 gol. Tuttavia, sotto la gestione di Garcia, Elmas ha totalizzato appena 21 minuti in campo, con una panchina nell’incontro contro la Lazio. L’assenza del macedone sembra aver aperto le porte per Cajuste, che è stato schierato titolare contro il Frosinone. Nel match contro il Sassuolo, Elmas è stato relegato in panchina, con soli 7 minuti di gioco.

Questo insolito andamento nella gestione dei giocatori da parte di Rudi Garcia lascia molti interrogativi aperti, e i tifosi del Napoli si chiedono cosa riserverà il futuro per Mario Rui ed Elmas sotto la sua guida.