I tifosi azzurri punzecchiano Spalletti: “Si è dimenticato del Napoli”. Il tecnico mette a tacere tutti a suo modo

I tifosi azzurri hanno accusato il nuovo ct dell’Italia, Luciano Spalletti, di aver dimenticato Napoli: l’allenatore ha risposto a suo modo.

Il nuovo allenatore della Nazionale Italiana, Luciano Spalletti, sta per fare il suo esordio sulla panchina degli Azzurri, subentrando a Mancini. Questa sera, sabato 9 settembre, avrà luogo la sfida contro la Macedonia del Nord, un momento molto atteso dai tifosi italiani. Tuttavia, negli ultimi giorni, diversi appassionati napoletani hanno acceso i riflettori su Spalletti attraverso il web, “accusandolo” di aver dimenticato Napoli. Tutto questo a causa di una tuta lunga indossata dal tecnico, che copriva un tatuaggio commemorativo legato alla conquista dello scudetto.

La risposta di Spalletti è stata rapida e fulgida. In risposta alle critiche, ha alzato la manica della tuta, mostrando con orgoglio il suo tatuaggio. Questo gesto ha dimostrato che se da una parte il mister ha dato molto al Napoli, è altrettanto vero che Napoli ha contribuito significativamente alla carriera di Luciano Spalletti. Nel capoluogo campano, Spalletti ha raggiunto l’apice della sua carriera, e anche se aveva ottenuto successi in Russia, conquistare uno scudetto in Serie A, uno dei campionati più prestigiosi al mondo, rappresenta senza dubbio un’immensa soddisfazione.

Con questa risposta, Spalletti ha ribadito il suo legame con Napoli e la gratitudine per tutto ciò che la città ha rappresentato nella sua carriera. Sicuramente, questa mossa ha contribuito a placare le polemiche e a riaffermare il suo affetto per il club partenopeo.