Marchegiani:”L’ Inter è la migliore, Napoli Problemi da Risolvere”

Luca Marchegiani, analizza la situazione delle big di Serie A, sottolineando i problemi del Napoli e la supremazia dell’Inter.

CALCIO NAPOLI. Luca Marchegiani, ex portiere della Nazionale e commentatore di Sky Sport, ha condiviso le sue riflessioni sulle squadre di punta della Serie A durante il suo intervento su ‘Sky Calcio Club‘, il programma condotto da Fabio Caressa.

Le parole di Marcheggiani sul Napoli

Marchegiani ha poi rivolto la sua attenzione al Napoli di Rudi Garcia: “Il Napoli ha i suoi problemi, proprio come la Juventus e il Milan di Stefano Pioli. Non sono squadre perfette e hanno delle lacune da colmare”.

Una Squadra con Problemi

“La Juve non sta mostrando il suo solito DNA? Non è detto che avere una grande storia ti garantisca il titolo ogni anno,” ha detto Marchegiani. “Ricordo quando la Juve ha acquistato Giovanni Trapattoni dall’Inter perché sapeva come vincere. Non è scontato: non basta chiamarti Juve per diventare campione d’Italia.”

L’Inter: La Rosa di Valore Superiore

Ma è l’Inter di Simone Inzaghi che, secondo Marchegiani, sta attualmente dominando la Serie A: “L’Inter è la migliore tra una serie di squadre imperfette. I numeri parlano chiaro: stanno dominando il campionato. Il valore della loro rosa è superiore a quello delle altre squadre.”