Malfitano: “Con 3 acquisti mercato da 9. Vergognoso quello che è accaduto…

CALCIOMERCATO NAPOLI. La storica penna della Gazzetta dello Sport Mimmo Malfitano ha espresso il suo pensiero sul primo approccio stagionale degli azzurri e sui temi di mercato a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro: “Devo dire che ieri abbiamo visto proprio un bel Napoli, se prendono coscienza della loro forza, per me possono farci divertire anche quest’anno. Il mercato aperto con situazioni tutte da valutare ed in bilico proprio non mi piace, prendete la situazione di Fabian Ruiz che se ne va in discoteca mentre la squadra deve giocare, è una cosa vergognosa“.

Malfitano ha poi aggiunto: “Cristiano Giuntoli ha lavorato molto bene sul mercato, sono convinto che il Napoli farà altri tre colpi di mercato, se così fosse, sarebbe una sessione di calciomercato da nove in pagella. E’ vero che sono andati via giocatori importanti, ma la società ha rifondato con altrettanti calciatori forti. Sono molto contento di come è andata a Verona, non era affatto semplice”.