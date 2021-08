Maglia Napoli Armani Ea7: ecco tre ipotesi della nuova casacca

La nuova maglia del Napoli sarà firmata dal marchio Armani Ea7. La SSCN ha deciso di produrre in maniera autonoma le proprie casacche da gioco e collaborerà con il grande stilista italiano. La produzione della maglie ha richiesto molto tempo, tanto che il Napoli eseguirà tutta la fase del ritiro con la vecchia maglia ed il vecchio materiale tecnico che porta ancora il logo della Kappa. La nuova maglia arriverà solo intorno al 20 agosto, ovvero a due giorni dall’avvio del nuovo campionato di Serie A, con gli azzurri che esordiranno col Venezia.

Foto – Nuova maglia del Napoli

Intanto sui social spuntano alcune grafiche su come potrebbe essere la nuova maglia del Napoli. Nel corso di questi mesi ci sono state diverse ipotesi che potrebbero andare vicino allo stile della nuova maglia del Napoli firmata Ea7. Questa volta vi proponiamo le grafiche realizzate da ‘Agrodesign‘ retwittate dall’account twitter ‘A Tutela della maglia‘ sempre molto attento su queste questioni. Ufficialmente non si ancora come saranno le nuove maglie, con Aurelio De Laurentiis che ha seguito passo dopo passo durante la fase di realizzazione, dai bozzetti, ai colori alla distribuzione. C’è molto lavoro, ma la sensazione è che il kit gara del Napoli possa essere davvero molto bello. Ecco le tre ipotesi: