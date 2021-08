Inter su Insigne: più di un pensiero, arrivano conferme

l’Inter vuole Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli non ha ancora rinnovato il contratto con la società azzurra e l’Inter sta tentando il colpo. La notizia di un interessamento concreto dell’Inter per Insigne viene lanciata da Sky ma anche Corriere dello Sport rilancia la notizia. Il giocatore del Napoli ha un contratto in scadenza nel 2022 ed è ai ferri corti con Aurelio De Laurentis che non vuole saperne di rinnovare il contratto alle cifre chieste dall’attaccante napoletano.

Inter: avanti per Insigne

Nelle prossime ore la società nerazzurra capirà quanto vuole il Napoli per cedere il calciatore e quanto l’attaccante chiede di stipendio. Il Napoli per Insigne potrebbe accontentarsi di una cifra che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Secondo quanto riferisce Sky sarà determinante la volontà del giocatore. L’inter dopo la cessione di Lukaku è pronta a lanciare l’assalto ad Insigne.