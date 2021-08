Scozzafava: “Insigne non è sereno, problema per Spalletti”

Lorenzo Insigne non rinnova con il Napoli e questo non è di certo una buona notizia per Luciano Spalletti. Il giocatore da mesi non parla con la società, i rapporti sono molto freddi in seguito all’ammutinamento, ancora di più da dopo Napoli-Verona. Il gelo totale viene interrotto solo da qualche intermediazione del suo agente che ribadisce la volontà del giocatore di vestire la maglia del Napoli a vita. Proprio Pisacane oggi era presente nel ritiro del Napoli a Castel di Sangro, ma la distanza è ancora molto alta tra il Napoli ed Insigne ecco perché l’agente sta parlando anche con altri club.

Questa situazione non fa altro che appesantire l’ambiente. Monica Scozzafava a Radio goal dice: “Lorenzo Insigne non è proprio così sereno come si racconta. Questo crea sicuramente ansia in Luciano Spalletti. Il tecnico sa bene che non è il massimo cominciare una nuova stagione con questo tipo di problematiche all’interno dell’organico“. La giornalista sottolinea anche che lo scenario attuale “condiziona fortemente il giocatore cresciuto nel vivaio del Napoli“. Portare Insigne in scadenza non sarebbe proprio il massimo. Anche perché ci si chiede cosa accadrà quando, umanamente, il giocatore commetterà un errore. Per il bene del Napoli e del giocatore la situazione dovrebbe risolversi nel più breve tempo possibile.