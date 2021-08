Rai – Rinnovo Insigne: “L’agente parla con altri club” il Napoli chiede offerte concrete

Il rinnovo di Lorenzo Insigne diventa argomento principale del mercato del Napoli. L’eventuale uscita di Insigne costringerebbe la società azzurra a tornare sul mercato. Si è parlato con insistenza di Boga come sostituto di Insigne, ma prenderlo negli ultimi giorni di mercato non sarebbe affatto semplice. Intanto De Laurentiis ha concluso il suo ritiro a Castel di Sangro dopo aver parlato approfonditamente con Spalletti e Giuntoli. Come fa sapere Ciro Venerato, esperto di calciomercato della Rai, ai microfoni di Radio Goal il direttore sportivo sa che “il manager di Insigne parla con diversi soggetti, ma al momento non sono state portate offerte al club di De Laurentiis”.

Oggi Vincenzo Pisacane, agente di Insigne, è arrivato a Castel di Sangro ma si è “parlato solo di Contini e di Palmiero” precisa Venerato che sul rinnovo aggiunge: “Da gennaio in poi il giocatore può firmare per chiunque per la prossima stagione, questo azzardo è da evitare. Non escludo che del rinnovo di Insigne si possa parlare al termine del mercato, quando le acque si saranno calmate“. Magari tra qualche mese il Napoli avrà anche un’altra prospettiva, sia in termini sportivi, sia in termini di proiezioni economiche del club. Al momento le società sono in netta difficoltà a causa del Covid e non si sa ancora se il prossimo anno si potrà fare di nuovo affidamento, ad esempio, sugli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti allo stadio.

Intanto Venerato sul rinnovo di Insigne fa sapere che i rapporti tra “Aurelio De Laurentiis ed Insigne sono praticamente congelati da quella famosa notte dell’ammutinamento. La speranza è che qualcosa possa cambiare nei prossimi mesi“.