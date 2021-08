Lorenzo Insigne resta al Napoli, lo scrive Corriere dello Sport. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha messo tutti sul mercato, lo ha fatto capire anche nell’ultimo intervento a Castel di Sangro. Eppure Lorenzo Insigne ha molte, moltissime possibilità di restare a Napoli. Ci sono tanti motivi che lo spingono a restare anche a contratto in scadenza. Prima di tutto la volontà personale di Insigne di restare a Napoli. A cui si aggiunge anche quella della società di non lasciarlo partire tanto facilmente, anche perché Spalletti lo chiede a gran voce. Ultima è sicuramente una questione di carattere pratico: ci sono pochi club che spenderebbero 25-30 milioni di euro per comprare Insigne, calciatore che nel 2022 può essere preso a parametro zero se non rinnova.

Napoli nel futuro di Insigne

Secondo quanto scrive Corriere dello Sport, Insigne attenderà che De Laurentiis si “avvicini – prima o poi – e l’inviti insieme al suo procuratore, Vincenzo Pisacane, a prendersi un caffè, a scambiare due chiacchiere, lasciando che quella frase (“Se mi dirà che si è stancato e vuole regalarsi un giro per l’Europa, allora andar via sarà stata una sua decisione”) rappresenti un soffio d’ria per sparpagliare i fogli del contratto sul tavolo“. Si va avanti così allora, con Insigne in scadenza di contratto e una società che non riesce a trovare l’accordo con il suo giocatore simbolo. Il mercato è veramente cambiato, il calcio è veramente cambiato, anche perché una cosa del genere è accaduta anche a Lionel Messi.