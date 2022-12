Lukaku e Pogba si scaldano: Inter e Juve assalto al Napoli

Il Napoli riprenderà a giocare in Serie A il 4 gennaio 2023, la squadra di Spalletti affronterà l’Inter e la Juventus che recuperano Lukaku e Pogba.

La prima partita del Napoli per il 2023 sarà contro l’Inter che sta recuperando Lukaku. Il giocatore belga è apparso in forma non proprio ottimale durante i Mondiali. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport sul recupero di Lukaku: “Big Rom riabbraccerà l’Inter probabilmente sabato, all’indomani del rientro della truppa da Malta. I giorni di vacanza che sta trascorrendo sono comunque di lavoro, perché, con il fisico che si ritrova e dopo l’infortunio subito, non si può permettere di staccare. Il totem belga dovrà cancellare dalla testa le scorie del Mondiale, per poi dedicarsi all’inseguimento della piena forma. Ci sarà lui a guidare l’attacco interista contro il Napoli? Lo scopriremo più avanti. Altrimenti, ci penserà il solito Dzeko“.

Il 13 gennaio 2023, invece ci sarà Napoli-Juventus. La società bianconera travolta da vicende giudiziarie vuole rialzare la testa a livello sportivo. Per farlo Allegri conta sul rientro di Pogba. Ecco le ultime notizie sul recupero del centrocampista francese: “L’obiettivo è fissato da tempo: tornare arruolabile – o quantomeno convocabile – per la ripartenza del quattro gennaio in casa della Cremonese e per la gara successiva (il sette all’Allianz Stadium arriva l’Udinese). Due incroci per far respirare nuovamente a Pogba l’atmosfera della partita, in attesa dello scontro diretto contro la capolista Napoli fissato per metà mese (il 13 )al Maradona. Se tutto dovesse andare secondo programmi, Massimiliano Allegri potrebbe avere anche il francese per quello che si preannuncia come lo snodo chiave per accorciare sugli azzurri (attualmente avanti di dieci punti) e provare a riaprire la corsa scudetto“.