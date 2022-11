Liverpool, Klopp esalta il Napoli: “Pazzesco. Gioia pura vederlo giocare”

Jurgen Klopp è rimasto estasiato dal Napoli che valuta come pazzesco ed è una gioia pura vederlo giocare

Jurgen Klopp torna ad esaltare il Napoli giorni dopo la vittoria del Liverpool in Champions League: “Considerando quanto sia forte il Napoli in questo momento – ha detto – e quanto riesca a far sembrare facile tutto quando gioca, analizzare la squadra di Luciano Spalletti, per me, è stata una gioia pura dal punto di vista calcistico. Qualsiasi cosa facciano loro, oggi, funziona. E’ pazzesco. Come segnano, dove segnano, il ritmo altissimo… Funziona tutto alla grande”.

Klopp colpito dall’intensità del match di Anfield Road

Klopp ha poi aggiunto sulla sfida col Napoli: “La nostra maggiore sfida era riuscire ad evitare che potessero esprimere tutto questo potenziale e l’abbiamo vinta, ci siamo riusciti molto bene. Sono contento, ma non mi direi sorpreso: so che possiamo fare bene. E dobbiamo farlo ancora, ancora ed ancora. Era importante che fornissimo una buona prestazione”.

“La partita non è mai sembrata, nemmeno per un attimo, una sfida tra due squadre con nulla in palio. Entrambe le formazioni hanno dato tutto. La gara è stata molto intensa e questo è l’aspetto che maggiormente mi è piaciuto, perché avrebbe potuto essere un noioso 0-0 e così non è stato. Anzi, anche quando si era ancora sullo 0-0, non c’è mai stato da annoiarsi”.