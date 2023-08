LIVE Napoli-Apollon Limassol: Probabili formazioni

Napoli-Apollon Limassol, ultima amichevole prima dell’inizio della Serie A 2023/2024. Le probabili formazioni.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Questa sera va in scena l’ultima amichevole estiva del Napoli prima dell’inizio del campionato di Serie A 2023/2024. Gli azzurri di mister Rudi Garcia affrontano i ciprioti dell’Apollon Limassol per mettere minuti nelle gambe e provare gli schemi in vista del debutto ufficiale contro il Frosinone.

Sarà l’ultimo test prima di fare sul serio, contro un avversario che non ha ancora iniziato la stagione nel proprio campionato. L’obiettivo del Napoli è chiudere il precampionato nel migliore dei modi e presentarsi al top all’esordio in Serie A.

Andiamo a vedere le probabili formazioni della sfida:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Rrahmani, Olivera; Lobotka, Elmas; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia; Simeone.

Garcia dovrebbe puntare sul consolidato 4-2-3-1, con il neo acquisto Natan destinato alla panchina. In attacco spazio al tridente Politano-Raspadori-Kvaratskhelia alle spalle di Simeone.

L’amichevole Napoli-Apollon Limassol sarà trasmessa in tv su Sky e in pay per view al costo di 9.99 euro. Fischio d’inizio alle ore 20:30 di venerdì 5 agosto 2022.