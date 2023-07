Zielinski il prescelto di Sarri: lunedì incontro Lotito-ADL per trovare un punto d’incontro

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha fatto una richiesta al presidente Lotito per l’acquisto del centrocampista Piotr Zielinski.

Il calciomercato estivo si fa sempre più interessante per la Lazio, che si trova a dover affrontare la partenza di uno dei suoi pilastri, Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo ha lasciato il club per trasferirsi in Arabia Saudita, lasciando un vuoto importante da riempire. Ed è proprio per colmare questa lacuna che il tecnico Maurizio Sarri ha chiesto al presidente Claudio Lotito di puntare su un rinforzo di qualità.

Il prescelto da Sarri è Piotr Zielinski, centrocampista polacco in forza al Napoli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nell’edizione odierna, Sarri avrebbe eletto Zielinski come la sua prima scelta per sostituire Milinkovic-Savic, e Lotito sembra essere del tutto d’accordo con questa decisione.

Le trattative, tuttavia, non si stanno rivelando semplici, soprattutto considerando l’atteggiamento del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Lotito ha presentato un’offerta iniziale di 20 milioni di euro, con l’aggiunta di 5 milioni di bonus, per assicurarsi i servigi di Zielinski. De Laurentiis ha respinto questa proposta, ritenendola insufficiente per lasciar partire uno dei suoi migliori calciatori.

Nonostante l’iniziale rifiuto, le trattative non si fermano qui. Lunedì prossimo, Lotito si recherà a Milano per trattare i diritti televisivi della Lazio, ma anche per incontrare personalmente De Laurentiis. L’obiettivo dell’incontro sarà quello di trovare un punto d’incontro e chiudere l’affare per Zielinski.

Il centrocampista polacco è attualmente sotto contratto con il Napoli fino al 2024, ma la Lazio non sembra intenzionata ad alzare l’offerta per averlo. Di conseguenza, il club biancoceleste ha intenzione di ripresentarsi con un’ulteriore proposta economica, portando l’offerta complessiva a 25 milioni di euro, includendo anche i 5 milioni di bonus precedentemente offerti.