Lazio batte Napoli 2-1, la reazione di Osimhen è emblematica

Dopo la sconfitta per 2-1 in casa contro la Lazio, l’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha lasciato il campo visibilmente deluso e scuotendo il capo.

CALCIO NAPOLI. La Lazio espugna il Diego Armando Maradona battendo il Napoli per 2-1, grazie alle reti di Luis Alberto e Kamada. Una sconfitta che brucia per i partenopei, apparsi in difficoltà soprattutto nella ripresa.

Tra i più delusi al triplice fischio c’è sicuramente l’attaccante Victor Osimhen, autore di una prova opaca e apparso molto contrariato al momento di lasciare il campo.

Le immagini televisive hanno immortalato tutta l’amarezza del nigeriano: Osimhen ha abbandonato il terreno di gioco scuotendo più volte il capo, in segno di disappunto per la prestazione della squadra e per non essere riuscito a lasciare il segno.

Un atteggiamento che testimonia quanto il numero 9 ci tenesse a far bene in questo big match. La reazione di Osimhen è emblematica della delusione dell’ambiente napoletano dopo questo ko casalingo contro la Lazio, secondo consecutivo dopo quello della passata stagione.

Ora durante la sosta ci sarà tempo per ricaricare le pile e analizzare gli errori. Il Napoli e il suo leader offensivo vogliono subito rialzare la testa.