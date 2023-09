La Lazio non vinceva due gare consecutive a Napoli dal 1937

La Lazio batte il Napoli 1-2 al Diego Armando Maradona, facendo la storia con la sua prima doppia vittoria in terra campana dal lontano 1937.

CALCIO NAPOLI. Era il 1937 quando la Lazio aveva fatto l’impresa di vincere due partite consecutive sul campo del Napoli. Finalmente, dopo quasi un secolo, i biancocelesti ripetono la storia, sconfiggendo i partenopei 1-2 al Diego Armando Maradona.

Un Duro Colpo per il Napoli

Il Napoli, campione d’Italia in carica, ha subito la sua prima sconfitta della stagione in casa, battuto dai gol di Luis Alberto e Kamada. I partenopei possono recriminare per una difesa ballerina e per aver sprecato alcune buone occasioni, soprattutto nell’ultima fase della partita con il nuovo acquisto Lindstrom.

Momenti Chiave e Var in Azione

Non solo due gol segnati dalla Lazio, ma anche due annullati dal Var per fuorigioco di pochi centimetri. Un match tesissimo e ricco di emozioni, con la squadra di Maurizio Sarri che ha mostrato grande cinismo e attenzione tattica.

Storia e Statistiche: la Lazio Fa la Differenza

La vittoria non è solo un grande risultato per la stagione in corso, ma segna un punto di svolta storico. L’ultima volta che la Lazio aveva vinto due partite di fila a Napoli risale al lontano 1937. E non è tutto: la Lazio non otteneva due “clean sheets” di fila in terra campana dal 2009.