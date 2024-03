Trombetti: “Contento del lavoro di Calzona. Un suo amico mi ha detto…”

L’ex Rettore dell’Università Federico II di Napoli rivela dettagli inediti sulla leadership di Calzona nell’allenamento del Napoli.

In un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Radio Marte, Guido Trombetti, ex Rettore dell’Università Federico II di Napoli e noto sostenitore della squadra partenopea, ha condiviso dettagli intriganti sul lavoro di Francesco Calzona come allenatore della SSC Napoli.

Trombetti, grande conoscitore del calcio e profondo estimatore di Calzona fin dai suoi esordi, ha dichiarato: “Sono molto contento di Calzona sin dal primo giorno in cui è arrivato: ho sempre sperato che avrebbe potuto fare bene”. Le sue parole risuonano come un plauso al lavoro svolto dall’allenatore, ma è ciò che ha rivelato in seguito ad attirare l’attenzione dei tifosi.

Trombetti ha poi svelato: “Ho informazioni di prima mano di gente che lo vive da vicino: è un allenatore di prim’ordine e che fino all’altro giorno non aveva avuto la fortuna che meritava. A Napoli può arrivare la sua ora. E’ molto bravo e a parlare ai giocatori, è molto amato dalla squadra perché sa creare il livello di dialogo giusto: me l’ha detto un suo amico, una persona che ha lavorato con lui per un anno; mi ha confessato che questo è il suo punto forte. La squadra appare più serena ed il merito è suo”.