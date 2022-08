Kvaratskhelia vivrà a Castel Volturno, sulla scia di Marek Hamsik, ecco il motivo

Kvicha Kvaratskhelia è l’uomo copertina del Napoli, il talento georgiano ha deciso di vivere a Castel Volturno vicino al centro sportivo. Una decisione che sicuramente riporta alla mente un altro grandissimo uomo e calciatore del Napoli: Marek Hamsik. Il motivo della scelta è la stessa del campione slovacco e la spiega Corriere dello Sport che nell’edizione odierna scrive: “Non vivrà in città, sta cercando casa, ha scelto di stare a due passi dal centro sportivo (come Hamsik) per arrivare presto agli allenamenti ma senza rinunciare alla vita oltre il calcio”.

Ci sono tante curiosità su Kvaratskhelia, appassionato anche di basket, ma ci sono anche altri aspetti portati alla ribalta da Gazzetta dello Sport: “Per ora, nonostante i 21 anni, il georgiano ha mostrato grande maturità e vuole concentrarsi sulla squadra e gli allenamenti. Per questo ha preso casa a Castel Volturno: posto tranquillo e vicino al centro sportivo”. Il georgiano è chiaramente l’uomo dei sogni per i tifosi del Napoli e non potrebbe essere altrimenti. I due gol di Kvaratskhelia messi a segno al Monza sono qualcosa di veramente spettacolare. È chiaro che bisogna dargli tempo per adattarsi, per superare quelle emozioni e pressioni che lo stesso Spalletti ha detto essere un limite per il giocatore. Insomma potrà anche sbagliare, ma i tifosi del Napoli sono pronti a supportare il loro nuovo idolo.