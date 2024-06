REPUBBLICA – L’effetto Conte si fa già sentire: il tecnico ha convinto Kvaratskhelia a restare

L’attaccante del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, resterà in azzurro, non ci sarà nessuna cessione. Respinta dunque la corte del PSG.

Antonio Conte ha ottenuto una vittoria significativa per il Napoli in vista della prossima stagione. Khvicha Kvaratskhelia, attaccante georgiano, resterà fedele alla maglia azzurra per almeno un altro anno, respingendo l’interesse del PSG.

Il tecnico salentino punterà forte su Kvaratskhelia, considerandolo uno dei cardini fondamentali per la costruzione della squadra del futuro. Il giocatore ha accettato di rimanere all’ombra del Vesuvio, smentendo così le voci di una possibile cessione.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il Napoli si è espresso in maniera chiara nei confronti del PSG, respingendo qualsiasi tentativo di avvicinamento per il talento georgiano. L’effetto Conte è stato determinante per la decisione di Kvaratskhelia, il quale ha deciso di restare almeno per un’altra stagione.

Il direttore sportivo Giovanni Manna ha intensificato i contatti con il procuratore del giocatore, Mamuka Jugeli, al fine di trovare un’intesa contrattuale che possa garantire la permanenza di Kvaratskhelia, magari inserendo una clausola rescissoria vantaggiosa per entrambe le parti. Ecco quanto si legge:

Il ritiro estivo del Napoli, che si svolgerà a Castel di Sangro, vedrà la partecipazione del giocatore, mentre sarà assente dalla fase preparatoria a Dimaro per concedersi un meritato riposo dopo il suo impegno con la nazionale georgiana agli Europei.