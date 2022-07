Koulibaly-Chelsea, Alvino: “De Laurentiis sta malissimo. Grande delusione tra i tifosi”

CALCIOMERCATO NAPOLI. KOULIBALY-CHELSEA. Il presidente Aurelio De Laurentiis non ha preso bene la decisione di Kalidou Koulibaly di lasciare il Napoli ed accettare la proposta del Chelsea. In diretta da Dimaro, Carlo Alvino ha rivelato nel corso di Radio Goal: “Aurelio De Laurentiis sta malissimo, non ha metabolizzato la cessione di Kalidou Koulibaly“. E poi prosegue sull’atmosfera che si respira: “C’è grande delusione tra i tifosi. Escludo in questo momento colpi di teatro, non c’è nessun interesse in questo momento. Non prevedo cose clamorose. Si sta pensando ad altro in questo istante. Quello che posso dire con certezza, è che il presidente sta malissimo per la decisione di Kalidou”.

Inoltre, Alvino, ha dichiarato: “Lui è uno che si affeziona fortemente ai suoi calciatori e la prende sul personale quando decidono di andare via da Napoli. Non se l’aspettava questa evoluzione della trattativa così repentinamente. I rapporti con l’agente internazionale Fali Ramadani si sono deteriorati fortemente nelle ultime settimane. Kalidou Koulibaly ha deciso di andare al Chelsea, ma Aurelio non ha metabolizzato ancora la sua decisione, non l’ha presa per niente bene“.