Pedullà: “Koulibaly al Chelsea, il difensore aspetta il via libera per volare a Londra”

Alfredo Pedullà ha riportato le ultimissime sul trasferimento di Kalidou Koulibaly dal Napoli al Chelsea per 40 milioni di euro.

Oggi potrebbe essere la giornata decisiva per il passaggio di Koulibaly al Chelsea: affare da 40 milioni di euro, per il difensore un contratto di 5 anni a 10 milioni netti a stagione. De Laurentiis intanto si muove già per il sostituto: l’ultima idea è Acerbi, con il giocatore che avrebbe dato già l’ok.

Intanto i tifosi azzurri sui social manifestano la loro preoccupazione, anche sulla base delle parole del patron. De Laurentiis ha promesso pubblicamente che il Napoli farà di tutto per vincere lo scudetto. Perdere Ospina, Mertens, Insigne e Koulibaly, non sembra proprio il massimo.

Alfredo Pedullà. Il giornalista esperto di calciomercato di SportItalia sui propri canali social ha dato l’ultimo aggiornamento sulla trattativa tra il Napoli e il Chelsea: “Kalidou Koulibaly aspetta il via libera per andare a Londra e fare le visite. Ieri gli accordi totali tra Fali Ramadani e Aurelio De Laurentiis”. Il difensore senegalese, naturalmente, non si presenterà nel ritiro di Dimaro nel Trentino. La sua avventura in Campania è ai titoli di coda.