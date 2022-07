Gazzetta – Trenta milioni per Koulibaly dal Napoli: l’entourage: “Tutto falso”

Kalidou Koulibaly si appresta ad essere un nuovo giocatore del Chelsea. Eppure secondo Cristiano Giuntoli il Napoli ha recapitato un’offerta da 30 milioni di euro netto al giocatore per 5 anni. Insomma un contratto importante, soprattutto per una società come il Napoli che viene fuori da un lungo periodo di crisi con stadi chiusi ed altri problemi. Ma dall’entourage di Koulibaly smentiscono l’offerta fatta dal Napoli, con Koulibaly che ha scelto il Chelsea come prossima tappa della sua carriera.

Gazzetta sull’offerta del Napoli per il rinnovo di Koulibaly scrive: “A proposito dell’offerta dall’entourage di Koulibaly emerge che non risulta una offerta presentata dal Napoli a quelle cifre. Ma sarebbe limitativo, per il rispetto dell’uomo molto legato alla città in cui sono nati e cresciuti i propri figli, ridurre la trattativa a mera questione economica. Koulibaly ha già guadagnato e avrebbe continuato a guadagnare tanto anche a Napoli. Ma ha voluto fare una scelta per alzare l’asticella. Dopo aver vinto la Coppa d’Africa ora avrà il Mondiale e anche una nuova scommessa in Premier League, dove vorrebbe scommettersi da tempo“. Oramai la frittata è fatta, Koulibaly se ne va a Londra ed il Napoli dovrà provvedere a prendere un sostituto all’altezza per lottare per lo scudetto, come promesso da Aurelio De Laurentiis.