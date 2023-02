Caso Juve, Giuliani shock: “Opinionisti non parlano per paura della minacce”

Per il caso Juve dichiarazioni shock di Giuliani: diversi opinionisti si rifiutano di parlare per paura delle minacce

Continua a tenere banco il caso che riguarda la Juventus. In attesa di nuovi penalizzazioni che potrebbero essere sentenziate nelle prossime settimane ed addirittura il rischio di subire la retrocessione in categorie inferiori per gli scandali in cui è coinvolto, il club bianconero non sta vivendo un momento positivo in campionato mentre in Coppa Italia ha raggiunto la semifinale grazie alla vittoria contro la Lazio. Il giornalista Fulvio Giuliani parla della situazione attuale della Juventus ai microfoni di Radio Crc, svelando un retroscena choc su alcuni giornalisti: “La situazione Juve è pessima”.

Giuliani denuncia che diversi opinionisti si rifiutano di parlare per paura delle minacce

Giuliani denuncia: “Ci sono opinionisti che rifiutano di parlare della questione plusvalenza Juve per paura delle minacce. Quando si arriva a mettere sullo stesso piano il pallone con la guerra, vuol dire che qualcosa non va. C’è gente che ha perso il lume della ragione”.

“Detto questo, la questione plusvalenze va avanti da anni, che si siano svegliati tutti adesso mi fa strano. In Premier League sono stati spesi 922milioni di euro, ma come si può pensare di spendere questa cifra seguendo le regole del Air play finanziario?”. Ha concluso Giuliani.