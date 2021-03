Napoli – La reazione di insigne dopo il 3-3- tra Sassuolo e Napoli secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport era indirizzata verso due compagni di squadra.

“Un pareggio di rigore, in tutti i sensi. Il Sassuolo riagguanta almeno un punto all’ultimissimo respiro con il terzo tiro che Marini concede, sempre a ragione, dal dischetto. È la prima volta in questo campionato. Segna Caputo, l’arbitro fischia la fine e Insigne parte con il rosario delle imprecazioni non si sa bene se a Manolas, appena entrato e autore del fallo, o a Bakayoko che prima non ha scaraventato la palla in tribuna. Il Lorenzo nazionale ha tutte le ragioni, si è dannato l’anima per confezionare l’assist a Di Lorenzo per il pareggio del 2-2 e poi segnare con freddezza il suo di rigore, quello del sorpasso”.

Al Napoli, rimane l’amaro in bocca per una vittoria buttata via a tempo già scaduto, per il rigore del 3-3 regalato al Sassuolo con il tafazziano concorso di colpa di addirittura tre azzurri: Di Lorenzo (fino a quel momento tra i migliori), Bakayoko e Manolas.

Ma il rocambolesco risultato finale, al di là della rabbia di Insigne e dei giustificati rimpianti del Napoli, ha paradossalmente una sua pazza logica e può quindi essere considerato a conti fatti equo. Nessuna delle due squadre ha infatti meritato di vincere.