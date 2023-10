Insigne prepara il ritorno in Serie A: idea Inter per l’ex capitano del Napoli

L’ex capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, potrebbe rinforzare l’attacco dell’Inter nella finestra di mercato invernale.

Lorenzo Insigne, dopo due stagioni con il Toronto, sembra orientato a chiudere il suo capitolo in terra canadese. Secondo voci di corridoio, l’ex leader del Napoli sta pensando seriamente a un ritorno in Italia, con i suoi agenti che potrebbero proporre l’affare all’Inter nella prossima finestra di mercato invernale.

I nerazzurri, alla ricerca di un rinforzo per l’attacco, sembrano interessati al profilo di Insigne. La sua esperienza potrebbe essere un’aggiunta preziosa, fornendo un supporto cruciale a Lautaro Martinez nelle tattiche di Simone Inzaghi. La dirigenza dell’Inter potrebbe essere disposta a compiere uno sforzo finanziario per portare Insigne a Milano, colmando così il vuoto nel reparto offensivo che è emerso nelle ultime uscite in campionato.

Tuttavia, molto dipenderà dall’andamento delle cose con il Toronto FC. Nel caso in cui le trattative con gli agenti di Insigne si concretizzassero, il giocatore potrebbe essere costretto a riconsiderare le sue richieste salariali per facilitare il trasferimento.